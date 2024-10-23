Лукашенко: Путин никогда не ставил вопрос об участии Белоруссии в СВО

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не ставил перед ним вопроса об участии войск республики в специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее заявление политик сделал в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

«Путин никогда передо мной не ставил вопрос о том, чтобы мы ввязались в эту драку. Ни он, ни [экс-министр обороны РФ Сергей] Шойгу, ни нынешний министр обороны [Андрей] Белоусов. Никогда не ставили перед нами такой вопрос», — подчеркнул Лукашенко.