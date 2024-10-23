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Регион
Опубликовано 23 октября 2024, 16:59

Лукашенко: Путин никогда не ставил вопрос об участии Белоруссии в СВО

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не ставил перед ним вопроса об участии войск республики в специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее заявление политик сделал в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

«Путин никогда передо мной не ставил вопрос о том, чтобы мы ввязались в эту драку. Ни он, ни [экс-министр обороны РФ Сергей] Шойгу, ни нынешний министр обороны [Андрей] Белоусов. Никогда не ставили перед нами такой вопрос», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко потребовал подключить белорусов к переговорам по Украине. По его словам, Киев во главе с западными кураторами всячески пытается не допустить Минск к урегулированию кризиса. Причиной этого является влияние на них белорусской оппозиции, указал политик. При этом, добавил глава республики, там прекрасно понимают, что «Лукашенко не сломишь и не наклонишь».

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Никита Никонов
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