«Это наша проблема»: Лукашенко потребовал подключить белорусов к переговорам по Украине

Белоруссия должна участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, но Киев пытается этого не допустить. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Лукашенко. По его словам, на потенциальных переговорах могут быть приняты разные решения. К примеру, что «завтра придётся полстраны отдать».

Лукашенко потребовал подключить белорусов к переговорам по Украине. Видео © Telegram / Пул Первого

«На переговорах по Украине должны присутствовать белорусы, потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас, за нашей спиной», — заявил белорусский лидер.

Украинцы во главе с западными кураторами, по его словам, всячески пытается не допустить Минск к урегулированию кризиса. Причиной этого является влияние на них белорусской оппозиции, указал политик. При этом, добавил глава республики, там прекрасно понимают, что «Лукашенко не сломишь и не наклонишь».