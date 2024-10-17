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17 октября, 16:22

«Это наша проблема»: Лукашенко потребовал подключить белорусов к переговорам по Украине

Лукашенко: Белоруссия должна участвовать в переговорах по Украине

Белоруссия должна участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, но Киев пытается этого не допустить. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Лукашенко. По его словам, на потенциальных переговорах могут быть приняты разные решения. К примеру, что «завтра придётся полстраны отдать».

Лукашенко потребовал подключить белорусов к переговорам по Украине. Видео © Telegram / Пул Первого

«На переговорах по Украине должны присутствовать белорусы, потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас, за нашей спиной», — заявил белорусский лидер.

Украинцы во главе с западными кураторами, по его словам, всячески пытается не допустить Минск к урегулированию кризиса. Причиной этого является влияние на них белорусской оппозиции, указал политик. При этом, добавил глава республики, там прекрасно понимают, что «Лукашенко не сломишь и не наклонишь».

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А ранее Лукашенко заявил, что Грузия, Молдавия и Украина обязательно вернутся в СНГ. По его словам, это всего лишь «вопрос времени».

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Демьянова
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