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8 октября, 14:11

«Вопрос времени»: Грузия, Молдавия и Украина вернутся в СНГ, уверен Лукашенко

Лукашенко призвал к воссоединению «семьи СНГ» с Грузией, Молдавией и Украиной

Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Кормилицына Кристина

Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Кормилицына Кристина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что было бы славно, если бы в «семью СНГ» вернулись страны из её прежнего состава. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств Содружества в Москве, его слова приводит агентство БелТА.

«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила своё полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени», — сказал белорусский политик, подчеркнув, что все страны Содружества должны ценить то, что они имеют в организации.

Лукашенко прилетел в Москву и наломал дров
Лукашенко прилетел в Москву и наломал дров

Ранее президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате. Российский лидер заявил, что для Москвы страны СНГ являются самыми близкими соседями и друзьями. По его словам программа председательства РФ в 2024 году будет направлена на развитие сотрудничества стран Содружества.

Владимир Озеров
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