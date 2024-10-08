«Вопрос времени»: Грузия, Молдавия и Украина вернутся в СНГ, уверен Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что было бы славно, если бы в «семью СНГ» вернулись страны из её прежнего состава. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств Содружества в Москве, его слова приводит агентство БелТА.

«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила своё полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени», — сказал белорусский политик, подчеркнув, что все страны Содружества должны ценить то, что они имеют в организации.