Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате
Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер отметил, что взаимодействие в рамках Содружества — один из главных приоритетов Москвы.
Путин выступает на заседании. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнёры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества. Именно на это нацелены концепция российского председательства в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий», — заявил российский лидер.
Глава государства сообщил, что особое внимание на совещании будет уделяться экономическим вопросам и перспективам расширения горизонтов торгово-инвестиционного сотрудничества внутри Содружества.
Ранее Владимир Путин провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего встретился с премьер-министром Армении Пашиняном. Главной темой разговора российского политика с коллегами по СНГ стало урегулирование напряжённости между Баку и Ереваном.
Life.ru