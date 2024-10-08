Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер отметил, что взаимодействие в рамках Содружества — один из главных приоритетов Москвы.

Путин выступает на заседании. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнёры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества. Именно на это нацелены концепция российского председательства в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий», — заявил российский лидер.