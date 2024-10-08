После переговоров с Алиевым Путин начал встречу с Пашиняном

По завершении переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым российский президент Владимир Путин встретился в Большом Кремлёвском дворце с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он, как и прочие руководители государств СНГ, прибыл в столицу России, чтобы принять участие в саммите Содружества. После этих двухсторонних встреч начнётся саммит лидеров стран СНГ в узком формате.

В последний раз Владимир Путин встречался с Николом Пашиняном в Москве 8 мая. Впрочем, созваниваются лидеры чаще, чем встречаются лично — последняя их беседа по телефону состоялась 23 августа.