Прокатился по центру под дождём: Велодорожки в Москве привели в восторг прибывшего в РФ Пашиняна
Премьер Армении Пашинян на велосипеде прокатился по центру Москвы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки. Видео с велопрогулки политик выложил в личном телеграм-канале.
Пашинян прокатился на велосипеде по Москве. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan
«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде», — сказал глава армянской администрации.
Напомним, Пашинян прибыл в Москву для участия в саммите глав государств — участников СНГ. Планировалось, что лидеры стран Содружества подведут итоги председательству РФ и наметят планы на 2025 год, а также проведут переговоры. Накануне стало известно, что армянская делегация отказалась присоединяться к двум итоговым заявлениям по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan