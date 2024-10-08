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8 октября, 11:15

Прокатился по центру под дождём: Велодорожки в Москве привели в восторг прибывшего в РФ Пашиняна

Премьер Армении Пашинян на велосипеде прокатился по центру Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки. Видео с велопрогулки политик выложил в личном телеграм-канале.

Пашинян прокатился на велосипеде по Москве. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде», — сказал глава армянской администрации.

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Напомним, Пашинян прибыл в Москву для участия в саммите глав государств — участников СНГ. Планировалось, что лидеры стран Содружества подведут итоги председательству РФ и наметят планы на 2025 год, а также проведут переговоры. Накануне стало известно, что армянская делегация отказалась присоединяться к двум итоговым заявлениям по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Обложка ©

Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Александра Мышляева
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