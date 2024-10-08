Прокатился по центру под дождём: Велодорожки в Москве привели в восторг прибывшего в РФ Пашиняна

«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде», — сказал глава армянской администрации.

Путин встретился в Кремле с Алиевым и пригласил его на саммит БРИКС

Путин встретился в Кремле с Алиевым и пригласил его на саммит БРИКС

Напомним, Пашинян прибыл в Москву для участия в саммите глав государств — участников СНГ. Планировалось, что лидеры стран Содружества подведут итоги председательству РФ и наметят планы на 2025 год, а также проведут переговоры. Накануне стало известно, что армянская делегация отказалась присоединяться к двум итоговым заявлениям по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.