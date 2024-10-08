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8 октября, 12:33
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Лукашенко прилетел в Москву и наломал дров

Лукашенко наколол дров, прилетев в Москву на саммит глав СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прилетев в Москву на саммит глав СНГ, размялся, наколов дрова. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого». На фото — две огромные кучи чурок, лежащие на земле.

Дрова, которые наколол Лукашенко перед вылетом в Москву. Фото © Telegram / Пул Первого

Дрова, которые наколол Лукашенко перед вылетом в Москву. Фото © Telegram / Пул Первого

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Кстати, Александр Лукашенко — большой мастак по части колки дров, а в 2022 году он даже принял участие в чемпионате по этой дисциплине. Зимой его хобби послужило причиной получения травмы, когда на ногу политика свалилась колодка, пока он орудовал колуном. Из-за этого белорусскому лидеру пришлось пропустить хоккейный матч.

Обложка ©

ТАСС / Савицкий Вадим

Владимир Озеров
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