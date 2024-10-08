Лукашенко прилетел в Москву и наломал дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прилетев в Москву на саммит глав СНГ, размялся, наколов дрова. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого». На фото — две огромные кучи чурок, лежащие на земле.