Лукашенко прилетел в Москву и наломал дров
Лукашенко наколол дров, прилетев в Москву на саммит глав СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прилетев в Москву на саммит глав СНГ, размялся, наколов дрова. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого». На фото — две огромные кучи чурок, лежащие на земле.
Дрова, которые наколол Лукашенко перед вылетом в Москву. Фото © Telegram / Пул Первого
Кстати, Александр Лукашенко — большой мастак по части колки дров, а в 2022 году он даже принял участие в чемпионате по этой дисциплине. Зимой его хобби послужило причиной получения травмы, когда на ногу политика свалилась колодка, пока он орудовал колуном. Из-за этого белорусскому лидеру пришлось пропустить хоккейный матч.
ТАСС / Савицкий Вадим