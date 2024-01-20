"Упала колодка килограммов 80": Лукашенко получил травму ноги во время колки дров
Лукашенко сообщил, что травмировал ногу во время колки дров
Лукашенко на чемпионате по колке дров. Обложка © Сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время колки дров получил травму ноги. Об этом глава государства рассказал во время визита на завод "Белджи" в Минской области.
Лукашенко сообщил, что травмировал ногу во время колки дров. Видео © Telegram / Пул первого
"Рубил дрова, упала колодка килограммов 80 на ступню. Ходил, ходил — вроде ничего. А потом…" — сказал белорусский лидер.
В сообщении телеграм-канала "Пул первого", близкого к пресс-службе президента Белоруссии, говорится, что из-за травмы Лукашенко не сможет принять участие в хоккейном матче против сборной Могилёвской области. Команда лидера республики сейчас занимает первую строчку в турнирной таблице.
Ранее Лайф писал, что Лукашенко предупредил о возможных страшных событиях в мире. По словам белорусского лидера, наступивший 2024 год будет очень "сложным для всех и шумным".