Лукашенко сказал "досвидос" уходящим западным брендам вроде "Макдоналдса"

Власти Белоруссии заняли принципиальную позицию по вопросу продажи бизнеса и имущества иностранцами из недружественных стран и не намерены её менять. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров в четверг, 18 января. Он рассказал, что правительство "предлагает проявлять больше гибкости", но Лукашенко с этим не согласен — мол, "сколько ещё можно нагибаться".

Лукашенко сказал "досвидос" уходящим западным брендам вроде "Макдональдса". Видео © t.me / "Пул Первого"

"Если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка, как я говорил, досвидос — мы разберёмся сами. И, как показывает тот же "Макдоналдс", мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда", — отметил белорусский лидер.

Единственное, о чём беспокоится Лукашенко, это пищевая безопасность: еда, по его словам, должна быть полезной, а молодёжь этого не понимает.