Лукашенко сказал "досвидос" уходящим западным брендам вроде "Макдоналдса"
Власти Белоруссии заняли принципиальную позицию по вопросу продажи бизнеса и имущества иностранцами из недружественных стран и не намерены её менять. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров в четверг, 18 января. Он рассказал, что правительство "предлагает проявлять больше гибкости", но Лукашенко с этим не согласен — мол, "сколько ещё можно нагибаться".
Лукашенко сказал "досвидос" уходящим западным брендам вроде "Макдональдса". Видео © t.me / "Пул Первого"
"Если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка, как я говорил, досвидос — мы разберёмся сами. И, как показывает тот же "Макдоналдс", мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда", — отметил белорусский лидер.
Единственное, о чём беспокоится Лукашенко, это пищевая безопасность: еда, по его словам, должна быть полезной, а молодёжь этого не понимает.
Напомним, что оригинальный "Макдоналдс" покинул Белоруссию вскоре после своего ухода из России в 2022 году. Сперва предполагалось, что рестораны будут действовать под российским брендом "Вкусно и точка", но против перехода бизнеса в другие руки высказался Александр Лукашенко. После этого рестораны полгода работали под вывеской "Мы открыты", а в апреле прошлого года бывшие рестораны "Макдоналдс" в Белоруссии открылись под брендом Mak.by.
Сайт президента Белоруссии