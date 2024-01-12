Лукашенко предупредил о новой угрозе: "Может вспыхнуть вся планета"

Сегодня мир стоит на пороге грандиознейших событий, "может вспыхнуть вся планета". С таким заявлением на приёме в Минске по случаю старого Нового года выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идём по тонкому льду. Неосторожный шаг — и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям очень шумным должен быть. Но мы должны сделать всё, чтобы он был тихим и спокойным", — сказал белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, факты указывают на то, что спокойствия миру ждать ещё рано. То ли ещё будет, считает он. Одной из причин тому является нежелание некоторых из сильных мира сегодня установления многополярного мироустройства. Например, эта идея явно не нравится Соединённым Штатам, которые по-прежнему хотят играть на мировой арене первую скрипку, как это было после развала СССР. Бомбардировки в Йемене он назвал показным героизмом в преддверии предстоящих в США выборов президента. Глава Белоруссии считает, что дуга нестабильности, берущая начало с Украины и Ближнего Востока, а на сегодняшний день уже достигшая границ Индийского и Атлантического океанов, может протянуться и в остальные регионы мира, воспламенив всю планету. Он призвал этого не допустить.

Лукашенко назвал задачей белорусского правительства обеспечение мира и покоя на территории республики, уточнив, что в некоторой степени эта задача лежит не только на плечах властей, но и зависит от всех белорусских граждан.

"Сегодня, уважаемые друзья, в мире очень неспокойно, но мы должны сделать всё, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно", — резюмировал Лукашенко.