Лукашенко в новогоднем обращении поблагодарил людей в погонах за мир в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Новым годом. В традиционном обращении, которое заняло около десяти минут, белорусский лидер, в частности, поблагодарил людей в погонах за обеспечение мира и независимости страны.

"В истёкшем году нас пытались поставить на колени, удушить экономически. Но мы не просто выстояли, мы всесторонне развивались, двигаясь к своей цели! И мы можем сделать ещё больше, зная, что живём за надёжной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит её. Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир!" — сказал Лукашенко.

Лукашенко также отметил работу тружеников и тех, кто ежегодно "вырывает урожай из плена непогод", кормит, одевает и производит востребованные на мировых рынках товары. Кроме этого, белорусский лидер пожелал, чтобы 2024 год стал для Белоруссии таким же мирным, как и 2023-й, провозглашённый в республике Годом мира и созидания.