Лукашенко в новогоднем обращении поблагодарил людей в погонах за мир в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © t.me / БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Новым годом. В традиционном обращении, которое заняло около десяти минут, белорусский лидер, в частности, поблагодарил людей в погонах за обеспечение мира и независимости страны.
"В истёкшем году нас пытались поставить на колени, удушить экономически. Но мы не просто выстояли, мы всесторонне развивались, двигаясь к своей цели! И мы можем сделать ещё больше, зная, что живём за надёжной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит её. Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир!" — сказал Лукашенко.
Лукашенко также отметил работу тружеников и тех, кто ежегодно "вырывает урожай из плена непогод", кормит, одевает и производит востребованные на мировых рынках товары. Кроме этого, белорусский лидер пожелал, чтобы 2024 год стал для Белоруссии таким же мирным, как и 2023-й, провозглашённый в республике Годом мира и созидания.
А глава государства Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении к гражданам страны отдельно обратился к участникам специальной военной операции, назвав их героями. Также Путин обратил внимание и на сплочённость россиян. Как отметил президент, граждане смогли доказать, что умеют решать самые сложные задачи и никогда не отступят, так как нет такой силы, способной разобщить граждан, заставить забыть память и веру отцов, а также остановить развитие России.