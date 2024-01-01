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31 декабря 2023, 22:56

Лукашенко в новогоднем обращении поблагодарил людей в погонах за мир в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © t.me / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © t.me / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Новым годом. В традиционном обращении, которое заняло около десяти минут, белорусский лидер, в частности, поблагодарил людей в погонах за обеспечение мира и независимости страны.

"В истёкшем году нас пытались поставить на колени, удушить экономически. Но мы не просто выстояли, мы всесторонне развивались, двигаясь к своей цели! И мы можем сделать ещё больше, зная, что живём за надёжной спиной всех, кто преданно служит Родине и любит её. Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир!" — сказал Лукашенко.

Лукашенко также отметил работу тружеников и тех, кто ежегодно "вырывает урожай из плена непогод", кормит, одевает и производит востребованные на мировых рынках товары. Кроме этого, белорусский лидер пожелал, чтобы 2024 год стал для Белоруссии таким же мирным, как и 2023-й, провозглашённый в республике Годом мира и созидания.

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А глава государства Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении к гражданам страны отдельно обратился к участникам специальной военной операции, назвав их героями. Также Путин обратил внимание и на сплочённость россиян. Как отметил президент, граждане смогли доказать, что умеют решать самые сложные задачи и никогда не отступят, так как нет такой силы, способной разобщить граждан, заставить забыть память и веру отцов, а также остановить развитие России.

Оксана Попова
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