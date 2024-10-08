«Ручная работа»: Life.ru узнал, что Лукашенко подарил Путину

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала Life.ru о том, что лидер Союзной республики подарил на день рождение своему российскому коллеге Владимиру Путину. По её словам, это — «произведение белорусских умельцев».