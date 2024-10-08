«Ручная работа»: Life.ru узнал, что Лукашенко подарил Путину
Пресс-секретарь: Лукашенко подарил Путину произведение белорусских умельцев
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала Life.ru о том, что лидер Союзной республики подарил на день рождение своему российскому коллеге Владимиру Путину. По её словам, это — «произведение белорусских умельцев».
Наталья Эйсмонт — о подарке Лукашенко Путину. Видео © Life.ru
«Это ручная работа... В таких исконно белорусских техниках», — отметила представитель президента.
Напомним, 7 октября свой день рождения отметил президент России Владимир Путин. Поздравляли нашего лидера все — граждане, военнослужащие в зоне СВО и лидеры стран мира. Например, глава КНДР Ким Чен Ын назвал Владимира Владимировича «самым дорогим другом», а Реджеп Тайип Эрдоган лично позвонил имениннику и послал «хороший турецкий подарок». В Китае же в честь праздника устроили грандиозное шоу дронов.
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