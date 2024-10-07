«Верим в вас!»: Российские бойцы на передовой с «салютом» поздравили Путина с днём рождения

Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, поздравили президента Владимира Путина с днём рождения. Пламенный «привет» с фронта публикует телеграм-канал Народного фронта. Бойцы пожелали нашему лидеру здоровья и долголетия, подчеркнув, что за время его правления у наших граждан появилась уверенность в будущем.

«Мы всегда верили в вас, верим и будем верить! Будем продолжать в том же духе, идти за вами... Благодаря вам российские флаг, герб и традиции ещё много веков будут объединять наши народы, и под этой эгидой мы будем процветать... Мы гордимся и вдохновляемся вами... Любим и поддерживаем», — говорят бойцы с разных направлений.