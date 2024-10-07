«Верим в вас!»: Российские бойцы на передовой с «салютом» поздравили Путина с днём рождения
Российские военнослужащие поздравили Путина, пожелав ему здоровья и долголетия
Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, поздравили президента Владимира Путина с днём рождения. Пламенный «привет» с фронта публикует телеграм-канал Народного фронта. Бойцы пожелали нашему лидеру здоровья и долголетия, подчеркнув, что за время его правления у наших граждан появилась уверенность в будущем.
Поздравление Владимира Путина с днём рождения с передовой. Видео © Telegram / Народный фронт
«Мы всегда верили в вас, верим и будем верить! Будем продолжать в том же духе, идти за вами... Благодаря вам российские флаг, герб и традиции ещё много веков будут объединять наши народы, и под этой эгидой мы будем процветать... Мы гордимся и вдохновляемся вами... Любим и поддерживаем», — говорят бойцы с разных направлений.
Солдаты уверены, что под руководством Владимира Путина наша страна выстоит перед лицом агрессии, и именно благодаря президенту слово «Россия» стало звучать гордо. К слову, некоторые бойцы даже дали «салют» в честь нашего лидера: подняли стволы винтовок и дали очередь в небо.
«Народный фронт присоединяется к поздравлениям бойцов. С днём рождения, наш президент!», — заключили в движении.
Напомним, сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент России Владимир Владимирович Путин. Как рассказали в Кремле, у главы государства в праздник запланированы встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальная беседа с главами государств и правительств стран СНГ. Также не исключено, что Путин в день рождения проведёт и личные встречи — с детьми и внуками. В честь важной даты Life.ru рассказывал о главных фразах президента, которые ушли в народ.
Life.ru