Политолог объяснил, почему Путин сегодня — это политик № 1 во всём мире
Политолог Мартынов: Сегодня президент Путин — политик номер один во всём мире
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин, отмечающий сегодня день рождения, — политик № 1 в мире. Об этом в беседе с Life.ru, поздравляя главу государства, заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
Он подчеркнул, что время президентства Путина уже можно обозначить как целую эпоху, когда страна чётко следует вперёд и к победе.
«Сегодня президент Путин — политик номер один во всём мире. По крайней мере, вся политическая повестка крутится вокруг него, неважно, в какой коннотации. А учитывая те непростые времена, которые переживает весь мир, безусловно, мы счастливы иметь такого лидера и совершенно чётко следовать вперёд и к победе. Знаете ли вы ещё хотя бы одну страну мира, где был бы такой президент, как у нас? Такой страны сегодня нет ни одной. Нам здорово повезло, Бог нас любит, а вся власть в России, как известно, от Бога. Так что поздравляю с днём рождения Владимира Владимировича», — подчеркнул Мартынов.
Напомним, сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Как рассказали в Кремле, у главы государства запланированы встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальная беседа с главами государств и правительств стран СНГ. Также не исключено, что Путин в день рождения проведёт и личные встречи — с детьми и внуками.