Политолог объяснил, почему Путин сегодня — это политик № 1 во всём мире

«Сегодня президент Путин — политик номер один во всём мире. По крайней мере, вся политическая повестка крутится вокруг него, неважно, в какой коннотации. А учитывая те непростые времена, которые переживает весь мир, безусловно, мы счастливы иметь такого лидера и совершенно чётко следовать вперёд и к победе. Знаете ли вы ещё хотя бы одну страну мира, где был бы такой президент, как у нас? Такой страны сегодня нет ни одной. Нам здорово повезло, Бог нас любит, а вся власть в России, как известно, от Бога. Так что поздравляю с днём рождения Владимира Владимировича», — подчеркнул Мартынов.