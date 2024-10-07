В Кремле раскрыли, как Владимир Путин проведёт свой День рождения

Президент России Владимир Путин проведёт свой День рождения на работе: у главы государства запланированы встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальная беседа с главами государств и правительств стран СНГ. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Поздравляем президента, присоединяемся к миллионам граждан. У президента рабочие встречи закрытого характера. Во второй половине дня ожидается международный телефонный разговор, и вечером у президента будет неформальное общение с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в завтрашнем Совете глав государств СНГ», — отметил Песков.

Он также не исключил, что глава государства в День рождения проведёт и личные встречи — с детьми и внуками.

«Как у любого, у него есть своя семья, дети, внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками. Но вы знаете, что сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает свои праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — добавил представитель Кремля.