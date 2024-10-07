6 цитат Владимира Путина, которые разлетелись в народе и стали крылатыми 7 октября свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В честь праздника мы собрали его шесть главных цитат. 7 октября, 05:00 7 октября день рождения Путина: какие цитаты Владимира Владимировича цитируют в народе. Обложка © Life.ru

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинградской области. В этом году ему исполняется 72 года! Он находится во главе страны долгие годы и за это время смог изменить и усилить её. Конечно, всем известно, что Владимир Владимирович является прекрасным спикером. Он всегда умеет грамотно подобрать слова и чётко донести суть происходящего. В этой статье Life.ru решил вспомнить шесть великих цитат президента, которые разлетелись в народе и стали крылатыми.

«Если человека всё устраивает, то он полный идиот»

День рождения Владимира Путина 7 октября — президенту исполняется 72 года. Фото © Life.ru

Эту фразу Владимир Владимирович сказал в 2000 году. Журналисты спросили, доволен ли он работой правительства. В ответ Путин заявил, что нормального человека не может всё устраивать, ведь идеала добиться невозможно — и всегда есть над чем работать.

«Пить будем потом»

Самые знаменитые цитаты президента Путина. Фото © Life.ru

В 1999 году Путин занимал пост премьер-министра. Тогда он приехал в Дагестан, в котором в то время шла война из-за вторгшихся террористов. Владимир Владимирович подчеркнул, что хотел бы выпить за погибших и раненых бойцов, и пообещал сделать это после победы.

«Смотреть и слушать»

6 цитат Владимира Владимировича Путина о России, чиновниках и Западе. Фото © Life.ru

Очень лаконичная и пугающая фраза, которую произнёс президент в 2006 году. Таким образом он сделал замечание нескольким чиновникам, которые переговаривались во время его выступления на заседании президиума Госсовета и Совета безопасности.

«Сюда нужно смотреть! И слушать, что я говорю! А если неинтересно, значит, пожалуйста…» — так звучала полная фраза Владимира Владимировича.

«Пахал, как раб на галерах»

Гениальные цитаты президента Владимира Путина, которые ушли в народ. Фото © Life.ru

В 2008 году подошёл к концу второй срок правления Путина. Чтобы подвести итоги, в Кремле организовали большую пресс-конференцию. На ней Владимир Владимирович рассказал, что ему не стыдно перед гражданами, которые голосовали за него и выбрали своим президентом. Путин также добавил, что все эти восемь лет он «пахал, как раб на галерах».

«Граница России нигде не заканчивается»

Главные высказывания Владимира Владимировича Путина за 25 лет. Фото © Life.ru

Во время вручения премии Русского географического общества Владимир Владимирович решил проверить знания юных географов. На сцену вышли два мальчика. Путин спросил: «Где заканчивается граница России?». Один из ребят начал говорить о том, что граница России заканчивается через Берингов пролив с США, но вдруг президент его прервал и сказал, что граница России нигде не заканчивается. Конечно, Владимир Владимирович пояснил, что это шутка, но все мы поняли, что он имел в виду.

«Зачем нам такой мир, если там не будет России?»

6 цитат Владимира Владимировича Путина о России. Фото © Life.ru

Эту фразу президент сказал в фильме Владимира Соловьёва «Миропорядок-2018». Полностью она звучала так: «Если кем-то принято решение уничтожить ядерным ударом Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но я всё-таки, как гражданин России и глава Российского государства, хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?».

Эти фразы действительно очень полюбились народу и даже стали крылатыми, а некоторые из них и вовсе обрели известность за границей, ведь наш президент всегда знает, что сказать! Ранее Life.ru рассказал, каких животных дарили Владимиру Путину и где они все живут.

Авторы Дана Третьякова