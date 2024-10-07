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7 октября, 13:08

«С Днём рождения, мистер президент!»: В Китае устроили световое шоу в честь Путина

В Китае поздравили Путина с Днём рождения световым шоу дронов

В Китае устроили световое шоу по случаю Дня рождения президента России Владимира Путина. Мероприятие организовали в Гуанчжоу. Десятки дронов поднялись над провинцией Гуандун и выстроились в портрет российского лидера с подписью «Happy Birthday, Mr. President» (С Днём рождения, мистер президент).

В Китае устроили световое шоу по случаю дня рождения Путина. Видео © X / lulumagic

Сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает свой День рождения. Политика № 1 во всём мире уже успели поздравить председатель Госдумы Вячеслав Володин, чеченский лидер Рамзан Кадыров и глава Белоруссии Александр Лукашенко. При этом в Кремле заявили, что отмечать событие президент не будет и проведёт день на рабочем месте. Он посетит закрытые встречи, поучаствует в международном телефонном разговоре и неформальной беседе с главами государств и правительств стран СНГ. К празднику российского лидера активисты в Москве и Санкт-Петербурге провели флешмобы.

От Воина к Правителю-творцу: Как за 25 лет изменился образ Путина
От Воина к Правителю-творцу: Как за 25 лет изменился образ Путина
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Видео © X / lulumagic

Александра Мышляева
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