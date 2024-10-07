«С Днём рождения, мистер президент!»: В Китае устроили световое шоу в честь Путина

В Китае устроили световое шоу по случаю Дня рождения президента России Владимира Путина. Мероприятие организовали в Гуанчжоу. Десятки дронов поднялись над провинцией Гуандун и выстроились в портрет российского лидера с подписью «Happy Birthday, Mr. President» (С Днём рождения, мистер президент).