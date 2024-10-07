От Воина к Правителю-творцу: Как за 25 лет изменился образ Путина

Компания «Минченко консалтинг» опубликовала доклад, в котором эксперты поэтапно разобрали публичный имидж президента России Владимира Путина, обозначив основные арки, определявшие изменения образа главного российского политика. По мнению специалистов, на данном этапе глава государства предстаёт перед народом как «заботливый правитель» и «Правитель-Творец».

Аналитики компании разработали оригинальную классификацию образов политиков, включающую 17 различных архетипов, каждый из которых в определённом контексте может быть умело использован грамотным политиком для достижения конкретных целей.

Базовый образ Путина, по мнению экспертов, — «Воин». Этот архетип отличается упорством, тягой к действиям, стремлением побеждать, вставать на защиту граждан при появлении внутренних и внешних недоброжелателей. Именно на такого лидера в обществе возник запрос в 1999 году, когда Путин сменил Бориса Ельцина, прошедшего путь от «бунтаря» к слабому «правителю».

Когда страна во главе с Владимиром Путиным сумела выбраться из кризиса, ему потребовалось добавить новую черту к своему имиджу. Так, его образ был дополнен компонентом «Правитель», триумфом которого стала зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году. К середине нулевых у общества появился запрос, который чистый «Воин» удовлетворить не в силах, поэтому образ нуждался в обновлении.

«В итоге к «воину-правителю» опционально стал добавляться образ «заботливого правителя» (искренне сопереживающий, готовый выслушать и помочь, но всё же держащий дистанцию и чётко определяющий, у кого здесь власть)»,— объясняют аналитики.

Во внутренней политике Путин с каждым годом набирает характерные особенности архетипа «Творец». В этом амплуа российский лидер создаёт новый порядок мироустройства, определяя в нём для страны уникальную роль, создавая новые правила игры внутри страны и новую элиту, отметили эксперты. Так, президент выдерживает баланс между «правителем-воином» для внешней аудитории, «заботливым правителем» для внутренней и «правителем-творцом» для группы, оказывающей наибольшее влияние на политические процессы внутри страны и за её пределами.