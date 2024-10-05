Путин отметил роль молодёжи в формировании имиджа России

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам всероссийского молодёжного образовательного форума «Шум», организованного платформой «Росмолодёжь. События». Он подчеркнул, что успех в объективном освещении жизни страны и формировании её имиджа на международной арене во многом зависит от компетентности и ответственного подхода молодых специалистов к своей работе.

Приветствие главы государства зачитал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. В частности, российский лидер также подчеркнул значимость форума «Шум», который объединил талантливую и активную молодёжь — представителей медиаиндустрии, фотографов, дизайнеров, переводчиков, социологов и политтехнологов из разных регионов России и зарубежных стран.

Глава государства выразил уверенность, что форум станет отличной площадкой для обмена опытом с профессионалами и обсуждения новаторских проектов. В заключение Путин пожелал участникам продуктивной работы и дружеского общения.