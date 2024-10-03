Всероссийский форум классных руководителей стартовал в Москве

Торжественная церемония открытия IV Всероссийского форума классных руководителей состоялась 3 октября в московском Гостином Дворе. Обсудить актуальные вопросы воспитания на круглых столах, подискутировать об эффективности образовательных методов и разыграть кейсы на мастер-классах в столицу приехали свыше тысячи педагогов со всей страны. Мероприятие продлится до 5 октября.

За три дня участникам форума предстоит разработать банк идей по реализации воспитательных событий, освоить базовые военно-прикладные навыки и даже научиться оказанию первой медицинской помощи. Основной упор встречи сделан на вопросах становления молодёжи в фарватере традиционных духовно-нравственных ценностей. В свободное время классные руководители смогут ознакомиться с новыми воспитательными практиками, оценить перспективные методические разработки и даже посетить юмористический вечер, организованный Лигой педагогического стендапа.

Напомним, что Всероссийский форум классных руководителей проводится с 2020 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Сегодня профессиональное сообщество кураторов в соцсетях насчитывает свыше 200 тысяч активных пользователей.