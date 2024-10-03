Победителей чемпионата творческих компетенций ArtMasters наградили в Москве

Торжественная церемония награждения победителей V чемпионата творческих компетенций ArtMasters состоялась 1 октября на сцене Бетховенского зала Большого театра. Затем для участников прогремел грандиозный гала-концерт с участием балетных трупп ГАБТ, Московского государственного симфонического оркестра и певицы Полины Гагариной.

Состязание проводилось в 20 компетенциях, соответствующих бэкстейдж-профессиям: клипмейкер, видеооператор, стилист, веб-дизайнер и так далее. Общий призовой фонд конкурса составил 30 миллионов рублей. Их распределили в следующем соотношении: победителям вручили гранты на 750 тысяч рублей, серебряным призёрам — на 500 тысяч, а бронзовым — на 250 тысяч. Потратить средства можно на профессиональное оборудование, образование или реализацию проектов.

«Сегодня невозможно представить ни одной громкой премьеры ни в кино, ни в театре, где в титрах вы не увидите участников, финалистов, победителей творческой команды ArtMasters. Практически все масштабные творческие проекты в стране происходят с участием этой замечательной, молодой, но очень талантливой творческой команды», — зачитал обращение президента РФ Владимира Путина к участникам замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

Церемония награждения и гала-концерт Чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Видео © VK / ArtMasters