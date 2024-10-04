Путин обсудил с Совбезом меры по созданию системы международных расчётов

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь шла о мерах по созданию системы международных расчётов.

Путин на совещании с членами Совбеза. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы с вами знаем, что в современных условиях это одна из серьёзных задач и это один из серьёзных вызовов для нас. В целом работа идёт, идёт нормально, но лучше о сложностях говорить своевременно и намечать необходимые действия для преодоления этих сложностей, которые нам пытаются создать со стороны», — отметил глава государства, открывая совещание.

В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Николай Патрушев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также председатель Банка России Эльвира Набиуллина.