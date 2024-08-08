Путин разрешил иностранным банкам открывать филиалы в России, но с ограничениями

Банки зарубежных государств с 1 сентября 2024 года получат возможность открывать филиалы на территории России. Об этом гласит 150-страничный федеральный закон, подписанный 8 августа президентом РФ Владимиром Путиным.

В пояснительной записке к документу сказано, что целью нововведения является привлечение инвестиций и развитие системы международных расчётов. При этом львиная доля услуг будет заблокирована. Например, физлица и индивидуальные предприниматели смогут лишь осуществить куплю-продажу иностранной валюты или перевести средства без открытия счетов. Остальные сделки вроде вкладов или доверительного управления деньгами недоступны.

Перед созданием филиалов иностранным банкам будет необходимо внести депозит в качестве гарантии исполнения обязательств по договорам. Он составит не менее миллиарда рублей. Центробанк же наделят правом назначать в зарубежные организации своих представителей, запрашивать данные о сделках и получать данные об операциях.