Стала известна программа Восточного экономического форума – 2024

Стала известна архитектура деловой программы Восточного экономического форума–2024, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

"Россия продолжает разворот на Восток. Это требует строительства новых железных и автомобильных дорог, энергетических мощностей, дальнейших шагов по освоению Северного морского пути. Залогом опережающего развития Дальнего Востока является поддержка Президента РФ Владимира Владимировича Путина, его видение приоритетности задач, стоящих перед макрорегионом", — сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Трутнев.

Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

В блоке "Новые контуры международного сотрудничества" предполагается обсуждение глобальных вызовов, стоящих перед Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди тем — роль ШОС и БРИКС в создании многополярного мира, инвестиционное сотрудничество, вопросы климатической повестки и другие важные аспекты. В трек "Технологии независимости" включены сессии, посвящённые экономике данных, цифровой трансформации государств, модернизации производств, ИИ, новой энергетике и другим актуальным темам.

Эксперты направления "Финансовая система ценностей" сосредоточатся на развитии мировой торговли и инвестиций, а также на вопросах денежно-кредитной политики и защиты интеллектуальной собственности. В рамках трека "Транспорт и логистика: новые маршруты" обсудят будущее Северного морского пути, взаимодействие в области логистики, развитие международных транспортных коридоров и улучшение связности регионов Дальнего Востока.

Участники блока "Россия дальневосточная" сосредоточатся на совершенствовании преференциальных режимов, условиях для малого бизнеса и мерах поддержки населения, а также на развитии перспективных направлений экономики макрорегиона. В рамках направления "Мастер-планы: от архитектуры к экономике" будут обсуждаться новые технологии в жилищном строительстве, современные транспортные системы, цифровизация городов и создание комфортной городской среды.

Блок "Люди, образование и патриотизм" будет направлен на сохранение традиционных семейных ценностей, изучение новых тенденций в среднем и высшем образовании, патриотическое воспитание и поддержку культуры коренных народов. В рамках программы Форума также предусмотрены бизнес-диалоги между российскими предпринимателями и их партнёрами из Китая, Индии и стран АСЕАН.

В первый день Восточного экономического форума пройдёт второй Международный форум "День сокола". Также запланированы Форум творческих инноваций стран БРИКС, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в области высшего образования и молодежная программа Дня будущего. В традиционном формате регионы Дальнего Востока презентуют свои достижения на выставке "Улица Дальнего Востока", которая будет работать с 3 по 8 сентября.