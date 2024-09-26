Путин: Запад санкциями подстёгивает развитие российских платформ
Незаконные санкции Запада только подстёгивают развитие российских решений и платформ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
«Закрывая доступ к своей платформе, Запад лишь подстегнул развитие альтернативных решений: альтернативной логистики, страховки, систем международных расчётов и технологических новаций. Конечно, это всё непростой процесс. Но этот процесс идет, идёт неуклонно», — отметил российский лидер.
По словам Путина, сегодня на эти решения никто извне не влияет. Он отметил, что платформы выстраиваются на качественно новой технологической основе и с каждым днём совершенствуются, становясь более эффективными. Президент также подчеркнул, что нашими разработками интересуются в странах, демонстрирующих высокие темпы экономического роста.
Ранее Life.ru сообщал, что в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердили, что Google запретил россиянам создавать новые аккаунты. Однако в ведомстве отметили, что СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных профилей ещё работает. Эксперты порекомендовали гражданам РФ переходить на другие платформы, чтобы не допустить утечки данных со своей почты.
Life.ru