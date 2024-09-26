Google запретил россиянам создавать аккаунты, Минцифры подсказало выход

Google запретил россиянам создавать новые аккаунты, но СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных профилей пока работает. Об этом сообщили журналистам в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — уточнили в министерстве.

Российским пользователям сервисов Google в связи с новыми ограничениями настоятельно рекомендовали создать резервные копии своих данных и перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах. А лучше – перейти на отечественные платформы, отметили в Минцифры.