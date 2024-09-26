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26 сентября, 08:46

Google запретил россиянам создавать аккаунты, Минцифры подсказало выход

Минцифры РФ: Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thaspol Sangsee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thaspol Sangsee

Google запретил россиянам создавать новые аккаунты, но СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных профилей пока работает. Об этом сообщили журналистам в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — уточнили в министерстве.

Российским пользователям сервисов Google в связи с новыми ограничениями настоятельно рекомендовали создать резервные копии своих данных и перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах. А лучше – перейти на отечественные платформы, отметили в Минцифры.

Эксперты рассказали, нужно ли покидать сервисы Google ради безопасности
Эксперты рассказали, нужно ли покидать сервисы Google ради безопасности

Ранее зампред Комитета Госдумы РФ по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что россияне не должны хранить свои данные на сервисах Google. По его мнению, корпорация из США игнорирует наше законодательство и может в любой момент нарушить принцип конфиденциальности. Депутат также напомнил, что платформа не даёт регистрировать новые профили на российский номер телефона и тем самым подтверждать подлинность аккаунтов.

Андрей Бражников
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