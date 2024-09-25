В Госдуме призвали россиян покинуть сервисы Google ради безопасности Депутат Кирьянов посоветовал гражданам РФ перенести данные с сервисов Google 25 сентября, 13:52 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thaspol Sangsee

Россияне не должны хранить свои данные на сервисах Google, так как американская корпорация игнорирует наше законодательство и может в любой момент нарушить принцип конфиденциальности информации. Об этом сказал зампред Комитета Госдумы РФ по экономической политике Артём Кирьянов во время круглого стола «Баланс безопасности и эффективности: совершенствование регулирования деятельности распространителей информации» в Общественной палате РФ.

«Никакого доверия россияне к корпорации и к связанным с ней платформам испытывать не могут. Более того, такое доверие может привести к очень печальным последствиям. На сегодняшний день рекомендация российских экспертов, политиков, общественных деятелей заключается в том, чтобы российским пользователям перенести все свои данные с сервиса Google», – цитирует депутата агентство РАПСИ.

Кирьянов пояснил, что Google может, например, в любой момент уничтожить почту граждан РФ, что приведёт к потере информации, а также слить сведения заинтересованным лицам. Также американская компания всячески мешает запущенной в нашей стране деанонимизации в Сети. Депутат напомнил, что платформа не даёт регистрировать новые профили на российский номер телефона и тем самым подтверждать подлинность аккаунтов. По словам Кирьянова, это «абсолютный волюнтаризм».

Напомним, в начале сентября стало известно, что Google запретил создавать новые учётные записи, используя российские телефонные номера. Россияне пожаловались, что при вводе наши цифр выскакивает сообщение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Авторы Татьяна Миссуми