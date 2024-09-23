WhatsApp и Spotify: Целая гора приложений в Google Play оказалась переносчиком опаснейшего трояна
Kaspersky: В России через мод на WhatsApp распространяется опасный троян Necro
Новые версии зловредного трояна Necro могут захватить личные данные со смартфона, если пользователь скачает заражённое приложение через Google Play или сторонние площадки. Об этом рассказали в пресс-службе «Лаборатории Касперского», пишет «Газета.ru».
Главная опасность вируса заключается в том, что, вживляясь в систему, он запускает другие вредоносные компоненты: начинает установку сторонних приложений, а также открывает произвольные ссылки, приводит в исполнение JavaScript-код и даже оформляет платные подписки.
Рискуя собственной безопасностью, пользователи могут скачать стороннюю версию Spotify Plus или же модифицированный WhatsApp. Вредоносный загрузчик также обнаружили в приложениях Google Play. Среди таких приложений — Wuta Camera и Max Browser, которые скачивали более 11 миллионов раз. Вскоре их удалили.
Ранее Life.ru сообщал, что мошенники нацелились на два наиболее популярных у россиян мессенджера — WhatsАpp и Telegram. Аферисты всё чаще перехватывают сессии пользователей в этих приложениях и таким образом получают доступ к аккаунту/
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