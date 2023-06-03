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3 июня, 13:40

У 40-летней москвички завёлся Троян, который обнёс её квартиру на пару млн рублей

В Москве вор с фамилией Троян вынес из дома любовницы все украшения и пропал

Москвич два месяца встречался с 40-летней любовницей, а потом пропал, обчистив её квартиру. Вместе с ним исчезли и все украшения с бриллиантами в доме. Как рассказывает SHOT, мошенник по фамилии Троян быстро втёрся к женщине в доверие.

Она познакомилась с молодым человеком зимой, и тот сразу стал желанным гостем в её квартире на улице Поляны. Но в какой-то момент Юлия обнаружила, что из дома пропала куча дорогих украшений: серьги, кулоны, цепи, кольца и крестик с бриллиантами, изумрудом, сапфиром, жемчугом и другими драгоценными камнями на сумму в несколько миллионов рублей.

В итоге москвичка выяснила, что все драгоценности, которые она хранила в коробочках в ванной, а также часы Apple Watch вынес новый сожитель. Причём он пообещал женщине "всё вернуть" в середине мая, сославшись на некие проблемы.

Когда стало ясно, что ни ювелирки, ни Трояна она больше не увидит, женщина узнала, что он вдобавок пользовался и её картой, так как с неё было списано около 10 тысяч рублей. Поиском грабителя и "угнанных" им украшений занялась полиция.

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Ранее двое "рабочих" обчистили менеджера в Санкт-Петербурге на 17 миллионов рублей. На месте преступления обнаружены отпечатки пальцев, биоматериалы, следы материи и два врезных замка.

Обложка ©

Pixabay

Ирина Фальке
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