У 40-летней москвички завёлся Троян, который обнёс её квартиру на пару млн рублей

Москвич два месяца встречался с 40-летней любовницей, а потом пропал, обчистив её квартиру. Вместе с ним исчезли и все украшения с бриллиантами в доме. Как рассказывает SHOT, мошенник по фамилии Троян быстро втёрся к женщине в доверие.

Она познакомилась с молодым человеком зимой, и тот сразу стал желанным гостем в её квартире на улице Поляны. Но в какой-то момент Юлия обнаружила, что из дома пропала куча дорогих украшений: серьги, кулоны, цепи, кольца и крестик с бриллиантами, изумрудом, сапфиром, жемчугом и другими драгоценными камнями на сумму в несколько миллионов рублей.

В итоге москвичка выяснила, что все драгоценности, которые она хранила в коробочках в ванной, а также часы Apple Watch вынес новый сожитель. Причём он пообещал женщине "всё вернуть" в середине мая, сославшись на некие проблемы.

Когда стало ясно, что ни ювелирки, ни Трояна она больше не увидит, женщина узнала, что он вдобавок пользовался и её картой, так как с неё было списано около 10 тысяч рублей. Поиском грабителя и "угнанных" им украшений занялась полиция.