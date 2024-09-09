Google запретил создавать аккаунты, используя российские номера

Google запретил создавать новые учётные записи, используя российские телефонные номера. Россияне пожаловались, что при вводе наши цифр выскакивает сообщение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». В этом убедился и корреспондент Life.ru.

Есть мнение, что причиной могут быть технические проблемы со стороны Google — в Сети пишут жалобы на то, что они продолжаются уже несколько дней. Также не исключено, что у корпорации истёк контракт с компанией, ответственной за отправку SMS-кодов для подтверждения регистрации.