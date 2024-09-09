ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 13:28

Google запретил создавать аккаунты, используя российские номера

Google запретил создавать новые учётные записи, используя российские телефонные номера. Россияне пожаловались, что при вводе наши цифр выскакивает сообщение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». В этом убедился и корреспондент Life.ru.

Есть мнение, что причиной могут быть технические проблемы со стороны Google — в Сети пишут жалобы на то, что они продолжаются уже несколько дней. Также не исключено, что у корпорации истёк контракт с компанией, ответственной за отправку SMS-кодов для подтверждения регистрации.

Сервис для заметок Notion с 9 сентября стал недоступен в России
Сервис для заметок Notion с 9 сентября стал недоступен в России

Пока неизвестно, стали ли причиной для этого новые меры санкций со стороны США, которые вступят в силу 12 сентября. Согласно новым правилам, американские компании больше не смогут предоставлять IT-услуги клиентам из России. Кстати, ранее российские пользователи начали терять доступ к облачным сервисам, предоставляемым корпорацией Microsoft. В числе затронутых услуг оказались программы Office 365, Microsoft 365 и платформа Teams.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Александра Мышляева
  • Новости
  • Google
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров