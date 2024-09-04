Microsoft начала отключать Office 365 и другие сервисы пользователям из России

Российских пользователей начали отключать от облачных сервисов, принадлежащих корпорации Microsoft. Ограничения уже коснулись программ Office 365, Microsoft 365 и платформы Teams, сообщает компания Softline.

«К нам стала поступать информация о начале отключения облачных сервисов», — говорится в заявлении компании.

Компания Softline ведёт партнёрские отношения с Microsoft, по нынешние отключения стали вторыми. Ранее блокировки коснулись продуктов Visio Online, Project Online и Power BI.