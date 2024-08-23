Windows уже не будет прежней: Microsoft решилась на убийство старейшего компонента ОС
Neowin: Microsoft объявил о ликвидации «Панели управления» Windows
Корпорация Microsoft решила официально и окончательно отказываться от Панели управления Windows — самого старого и заметного компонента системы. К этом шагу компания шла долгих девять лет, но не решалась, потому что «Панель» обожают миллиарды пользователей и считают её конкурентным преимуществом перед тем же macOS.
Панель управления — компонент Microsoft Windows, который присутствует в системе с момента её выхода в далёком 1985 году. Она позволяет в режиме быстрого доступа выполнять все основные действия по настройке системы, такие как установка и удаление программ, добавление, удаление или настройка устройств, управление учётными записями, включение специальных возможностей, и многое, многое другое,
По данным издания Neowin, заменить «Панель управления», которой исполнилось уже 40 лет, планируют приложением «Параметры». Оно уже присутствует на устройствах Windows, но теперь будет использоваться более широко.
«Хотя «Панель управления» всё еще существует, из соображений совместимости и для предоставления доступа к некоторым настройкам, которые ещё не были перенесены, мы рекомендуем вам по возможности использовать «Параметры», — приводится в публикации заявление Microsoft.
Ранее стало известно, что со 2 сентября 2024 года компания Microsoft ограничит доступ российским компаниям к некоторым облачным подпискам. Ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP). Сюрпризом это развитие событий не стало. О том, что Microsoft собирается останавливать для российских компаний подписки на свои продукты, было объявлено ещё в марте. Ранее американская корпорация из-за введения нового пакета европейских антироссийских санкций начала процедуру отключения корпоративных клиентов из РФ от своих сервисов.
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