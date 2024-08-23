Windows уже не будет прежней: Microsoft решилась на убийство старейшего компонента ОС

Корпорация Microsoft решила официально и окончательно отказываться от Панели управления Windows — самого старого и заметного компонента системы. К этом шагу компания шла долгих девять лет, но не решалась, потому что «Панель» обожают миллиарды пользователей и считают её конкурентным преимуществом перед тем же macOS.

Панель управления — компонент Microsoft Windows, который присутствует в системе с момента её выхода в далёком 1985 году. Она позволяет в режиме быстрого доступа выполнять все основные действия по настройке системы, такие как установка и удаление программ, добавление, удаление или настройка устройств, управление учётными записями, включение специальных возможностей, и многое, многое другое,

По данным издания Neowin, заменить «Панель управления», которой исполнилось уже 40 лет, планируют приложением «Параметры». Оно уже присутствует на устройствах Windows, но теперь будет использоваться более широко.