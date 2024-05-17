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17 мая, 14:13

Microsoft начала отключать облачные сервисы для компаний из России

Microsoft отключает сервисы Power BI, Visio и Project для компаний из России

Корпорация Microsoft начала процедуру остановки подписок для корпоративных клиентов из России на облачные продукты Power BI, Visio, Project. Об этом сообщает пресс-служба компании "Софтлайн".

"Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP, партиями отключают по 5–10 заказчиков. Под остановку подпали подписки Power BI, Visio, Project. В комментариях под постом будем давать обновления", сказано в тексте сообщения.

Корпорация весной сделала массовую рассылку для компаний из РФ. В ней руководство Microsoft предупреждало, что с 20 марта доступ к облачным продуктам будет закрыт для российских предприятий. Такое решение, по словам поставщика, было принято в связи с санкциями Евросоюза.

Россиянам вновь стала доступна продукция Microsoft
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О своём решении разработчик программного обеспечения объявил ещё в марте из-за введения 12-го пакета европейских санкций против РФ. Ранее руководство Microsoft сообщало о своём решении перенести дату отключения облачных сервисов для компаний из России. При этом продукты для физических лиц корпорация отключать не планировала.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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