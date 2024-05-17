Microsoft начала отключать облачные сервисы для компаний из России

Корпорация Microsoft начала процедуру остановки подписок для корпоративных клиентов из России на облачные продукты Power BI, Visio, Project. Об этом сообщает пресс-служба компании "Софтлайн".

"Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP, партиями отключают по 5–10 заказчиков. Под остановку подпали подписки Power BI, Visio, Project. В комментариях под постом будем давать обновления", — сказано в тексте сообщения.

Корпорация весной сделала массовую рассылку для компаний из РФ. В ней руководство Microsoft предупреждало, что с 20 марта доступ к облачным продуктам будет закрыт для российских предприятий. Такое решение, по словам поставщика, было принято в связи с санкциями Евросоюза.