Россиянам рассказали о плюсах и минусах траншевой ипотеки, которая набирает популярность

Россияне всё чаще интересуются траншевой ипотекой для покупки недвижимости. Особенностью этого варианта является то, что кредит выдаётся частями, а платёж и проценты рассчитываются только от выданной суммы, рассказала эксперт Татьяна Решетникова.

"Удобно это тем, что квартирную ставку покупатель уже забронировал, деньги точно будут выданы, но пока строится квартира, оплата производится лишь за часть кредита, которая фактически была выдана, поэтому нет излишних расходов. Поэтому такой вид особо актуален для тех, кто на период строительства вынужден снимать жилье или покупает в инвестиционных целях", — сказала специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

По её словам, для застройщиков этот вид ипотеки тоже несёт плюсы, поскольку они таким образом планово реализуют квартиры и наполняют счета, устанавливая условия по количеству, размерам и дате выдачи траншей. Это надёжнее, чем продавать в рассрочку.

Ещё один плюс траншевой ипотеки для покупателей заключается в том, что они могут погасить транш или рассчитаться самостоятельно и не получать его. Банкам это также выгодно, так как они получают доход с выданной суммы, но при этом обеспечивают себе высокую долю на рынке и планово производят выдачу по данным кредитам, пояснила эксперт.

Однако есть и риски. В их числе отказ в выдаче следующего транша. Такая ситуация может произойти в случае просрочек. Некоторые застройщики пытаются предусмотреть это и на период строительства включают платежи в стоимость объекта, оплачивая их самостоятельно. В таком случае покупатель не вносит ежемесячных платежей, уточнила Решетникова.

Что касается страхования, то оно оформляется сразу на весь кредит, а не на выданную часть.