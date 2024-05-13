Отложенный спрос: Что будет с ценами на новостройки после майских праздников Деловая активность на майских праздниках падает, а после них начинается реализация отложенного спроса. Это касается и рынка недвижимости. В этом году девелоперы ждут роста продаж, так как подходит к концу срок действия льготной ипотеки. Как изменятся цены на жильё? 12 мая, 21:30 На рынке первичной недвижимости ждут отложенный спрос. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

26 апреля Центробанк сохранил высокую ключевую ставку. Она осталась на уровне 16% годовых. При этом ключевая ставка могла бы быть ещё больше, если бы 1 июля не заканчивался срок действия льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых. Эта программа, несмотря на свои очевидные преимущества, дала и побочный эффект. В Центробанке отмечали и рост цен на жильё, и усугубление проблемы закредитованности населения.

К минусам этой льготной программы относили тот факт, что она была безадресной. При этом адресные льготные продукты остаются. Это касается, в частности, семейной ипотеки и ипотеки для IT-специалистов.

В то же время сейчас активность покупателей на первичном рынке достаточно высокая. Так, в Москве в первом квартале 2024 года она была на 38% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Такой всплеск интереса к первичному жилью — результат заградительных ставок по ипотеке на вторичном рынке. Об этом рассказал директор направления "Новостройки" "ИНКОМ-Недвижимости" Валерий Кочетков.

Цены на новостройки вырастут. Фото © Shutterstock / FOTODOM

— Главная тенденция первичного рынка — это повышение спроса в связи с приближением даты окончания программы льготного ипотечного кредитования. Покупатели будут стараться "успеть в последний вагон" и взять ипотеку. Соответственно, во втором квартале интерес к новостройкам будет на 50% выше, чем в первом. В результате вырастут и цены — примерно на 10–15%. Это станет реакцией на рост спроса в преддверии отмены программ льготной ипотеки, — пояснил Валерий Кочетков.

Специалист рынка элитной недвижимости АН Must Have Buro Денис Крисятецкий считает, что напоминания о завершении ипотеки с господдержкой приведут к росту спроса после майских праздников. Правда, повлияет это только на регионы.

— Даже крупные застройщики, которые сделали процесс покупки жилья полностью онлайн, прогнозируют снижение спроса на самих праздниках. Соответственно, сразу после них рынок активизируется, — рассказал Денис Крисятецкий.

Кстати, по другим льготным программам тоже могут быть изменения, но они пока только обсуждаются. В частности, рассматривается вопрос о том, чтобы исключить заёмщиков с высокими зарплатами из программы семейной ипотеки. У таких семей есть возможность оплачивать кредит и по рыночным ставкам.

Кстати, в конце апреля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляла 16,8–16,9%. При этом базовая ставка по семейной ипотеке — 6% годовых.

Авторы Нина Важдаева