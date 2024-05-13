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Регион

Отложенный спрос: Что будет с ценами на новостройки после майских праздников

Деловая активность на майских праздниках падает, а после них начинается реализация отложенного спроса. Это касается и рынка недвижимости. В этом году девелоперы ждут роста продаж, так как подходит к концу срок действия льготной ипотеки. Как изменятся цены на жильё?

12 мая, 21:30
На рынке первичной недвижимости ждут отложенный спрос. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На рынке первичной недвижимости ждут отложенный спрос. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

26 апреля Центробанк сохранил высокую ключевую ставку. Она осталась на уровне 16% годовых. При этом ключевая ставка могла бы быть ещё больше, если бы 1 июля не заканчивался срок действия льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых. Эта программа, несмотря на свои очевидные преимущества, дала и побочный эффект. В Центробанке отмечали и рост цен на жильё, и усугубление проблемы закредитованности населения.

К минусам этой льготной программы относили тот факт, что она была безадресной. При этом адресные льготные продукты остаются. Это касается, в частности, семейной ипотеки и ипотеки для IT-специалистов.

В то же время сейчас активность покупателей на первичном рынке достаточно высокая. Так, в Москве в первом квартале 2024 года она была на 38% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Такой всплеск интереса к первичному жилью — результат заградительных ставок по ипотеке на вторичном рынке. Об этом рассказал директор направления "Новостройки" "ИНКОМ-Недвижимости" Валерий Кочетков.

Цены на новостройки вырастут. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Цены на новостройки вырастут. Фото © Shutterstock / FOTODOM

— Главная тенденция первичного рынка — это повышение спроса в связи с приближением даты окончания программы льготного ипотечного кредитования. Покупатели будут стараться "успеть в последний вагон" и взять ипотеку. Соответственно, во втором квартале интерес к новостройкам будет на 50% выше, чем в первом. В результате вырастут и цены — примерно на 10–15%. Это станет реакцией на рост спроса в преддверии отмены программ льготной ипотеки, — пояснил Валерий Кочетков.

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Специалист рынка элитной недвижимости АН Must Have Buro Денис Крисятецкий считает, что напоминания о завершении ипотеки с господдержкой приведут к росту спроса после майских праздников. Правда, повлияет это только на регионы.

— Даже крупные застройщики, которые сделали процесс покупки жилья полностью онлайн, прогнозируют снижение спроса на самих праздниках. Соответственно, сразу после них рынок активизируется, рассказал Денис Крисятецкий.

Кстати, по другим льготным программам тоже могут быть изменения, но они пока только обсуждаются. В частности, рассматривается вопрос о том, чтобы исключить заёмщиков с высокими зарплатами из программы семейной ипотеки. У таких семей есть возможность оплачивать кредит и по рыночным ставкам.

Кстати, в конце апреля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляла 16,8–16,9%. При этом базовая ставка по семейной ипотеке — 6% годовых.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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