Условия по семейной ипотеке хотят привязать к количеству детей

Условия по семейной ипотеке могут привязать к количеству детей. Об этом заявил во время выступления в Госдуме в понедельник, 13 мая, и.о. вице-премьера Марат Хуснуллин. Он добавил, что в целом решение о продлении программы семейной ипотеки для семей с детьми младше шести лет уже принято. Но теперь в ней могут появиться новые параметры.

"Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях — как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии", — отметил Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки, которая завершается 1 июля 2024 года, ещё на шесть лет — до 2030-го. Ставка для семей с детьми до шести лет останется на уровне 6%. Кроме того, Путин поручил изучить вопрос по включению вторичного жилья в программу семейной ипотеки.