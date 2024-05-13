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13 мая, 11:49

Условия по семейной ипотеке хотят привязать к количеству детей

Хуснуллин: Условия семейной ипотеки могут изменить в зависимости от числа детей

Условия по семейной ипотеке могут привязать к количеству детей. Об этом заявил во время выступления в Госдуме в понедельник, 13 мая, и.о. вице-премьера Марат Хуснуллин. Он добавил, что в целом решение о продлении программы семейной ипотеки для семей с детьми младше шести лет уже принято. Но теперь в ней могут появиться новые параметры.

"Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях — как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии", — отметил Хуснуллин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки, которая завершается 1 июля 2024 года, ещё на шесть лет — до 2030-го. Ставка для семей с детьми до шести лет останется на уровне 6%. Кроме того, Путин поручил изучить вопрос по включению вторичного жилья в программу семейной ипотеки.

Хуснуллин прокомментировал слухи о повышении ставок по семейной ипотеке
Хуснуллин прокомментировал слухи о повышении ставок по семейной ипотеке

Кроме того, Life.ru писал, что при Минпросвещения РФ была создана рабочая группа, в которую также вошли представители Минстроя, Минфина и Минэкономразвития. Сообщалось, что они собираются рассмотреть возможность введения льготной ипотеки для учителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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