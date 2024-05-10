Хуснуллин прокомментировал слухи о повышении ставок по семейной ипотеке
Хуснуллин: Власти не планируют повысить ставки по семейной ипотеке до 12%
И.о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. Обложка © Telegram / Марат Хуснуллин
Правительство пока не планирует повышать ставку по семейной ипотеке до 12%. Так РИА "Новости" прокомментировал слухи об увеличении ставок вдвое исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.
"Неправда. Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях. Моя позиция — что ипотека семейная должна быть под 6%", — заявил государственный деятель.
Ранее сообщалось, что в России скоро может увеличиться ставка по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет. Предполагалось, что подобные меры могут снизить количество заёмщиков, которые покупают жилплощадь в качестве инвестиции.