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10 мая, 01:54

Хуснуллин прокомментировал слухи о повышении ставок по семейной ипотеке

Хуснуллин: Власти не планируют повысить ставки по семейной ипотеке до 12%

И.о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. Обложка © Telegram / Марат Хуснуллин

И.о. вице-премьера РФ Марат Хуснуллин. Обложка © Telegram / Марат Хуснуллин

Правительство пока не планирует повышать ставку по семейной ипотеке до 12%. Так РИА "Новости" прокомментировал слухи об увеличении ставок вдвое исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.

"Неправда. Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях. Моя позиция — что ипотека семейная должна быть под 6%", — заявил государственный деятель.

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Ранее сообщалось, что в России скоро может увеличиться ставка по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет. Предполагалось, что подобные меры могут снизить количество заёмщиков, которые покупают жилплощадь в качестве инвестиции.

Лариса Сафронова
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