Хуснуллин прокомментировал слухи о повышении ставок по семейной ипотеке

Правительство пока не планирует повышать ставку по семейной ипотеке до 12%. Так РИА "Новости" прокомментировал слухи об увеличении ставок вдвое исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.

"Неправда. Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях. Моя позиция — что ипотека семейная должна быть под 6%", — заявил государственный деятель.