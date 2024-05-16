В России хотят запретить крошечные квартиры-студии Москомэкспертиза запретила строить квартиры-студии меньше 28 квадратов 16 мая, 13:34 В России могут запретить квартиры-студии. Обложка © Freepik

В России могут запретить строить студии в жилых многоэтажках, ограничение уже появилось на территории Москвы. Согласно пункту 5.2 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" минимальная площадь столичной квартиры должна составлять 28 квадратных метров. С информационным письмом Москомэкспертизы ознакомилась SHOT ПРОВЕРКА.

При этом для жилых помещений меньшей площади отсутствуют какие-либо нормы для их проектирования. Общероссийские строительные правила содержат пункт, что рекомендуемая площадь однушек должна варьироваться от 28 до 38 квадратов. Теперь для проектирования студий меньше указанной площади невозможно будет получить экспертное разрешительное заключение. Как предполагается, изменения коснутся только тех объектов, которые ещё не прошли согласование в госорганах.

"При проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается", — говорится в заключении Москомэкспертизы.

Инициативу Москвы уже поддержала Ленобласть. Губернатор Александр Дрозденко написал, что сейчас площадь студий в новостройках региона не может быть меньше 24 квадратных метров. С 1 июня для новых проектов в области увеличат требуемый минимальный метраж до 28 квадратных метров, анонсировал он.

Ранее Life.ru предупреждал, что перепланировка с нарушениями может обернуться обрушением несущих конструкций. За несоблюдение строительных технологий предусмотрен штраф. Чего же нельзя делать при ремонте? Прежде всего запрещено выносить батарею на балкон или переносить санузлы.

Авторы Татьяна Миссуми