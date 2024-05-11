У покупателей апартаментов появились новые риски: На что обращать внимание при выборе недвижимости Апартаменты стоят в среднем на 20% дешевле квартир. При всех плюсах этой недвижимости у неё есть минусы, о которых забывают покупатели. На что обращать внимание, чтобы не пожалеть о покупке? 10 мая, 21:29 Перед покупкой апартаментов надо учитывать несколько важных нюансов. Обложка © ТАСС / Андрей Гордеев

Спрос на апартаменты стремительно растёт. Причём и среди покупателей, и среди арендаторов. Например, спрос на неотельные форматы размещения — в первую очередь апартаменты — на эти майские праздники вырос почти в полтора раза. Такова статистика сервиса онлайн-бронирования "Островок".

В Москве же вырос ценовой разрыв между квартирами и апартаментами. Таковы результаты исследования компании "Метриум":

В I квартале 2024 года квартиры подорожали на 4,7%, цена квадрата достигла 332 тыс. рублей. Годовой рост цен составил 11,5%. Стоимость апартаментов в I квартале снизилась на 0,7% — до 267 тыс. рублей за квадрат. За год апартаменты подешевели на 3,3%.

Впрочем, прежде чем принимать решение о покупке апартаментов, нужно обратить внимание на ряд нюансов. Актуальность некоторых из них выросла в последнее время. Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский рассказал, что нужно учитывать перед покупкой апартаментов:

Налоги. Запомните, апартаменты — это не жильё, а коммерческая недвижимость. И налог будет больше, чем на квартиру.

Шумоизоляция и режим тишины. Их в нежилых помещениях нет, поэтому шуметь можно круглосуточно, если вы живёте не в апарт-отеле с внутренними правилами поведения. И да, рядом с вами могут открыть магазин, шумный ресторан или бар. Ведь помещение нежилое, нормы можно не соблюдать.

Места общего пользования и их обслуживание. К ним относятся тамбуры, лестницы, подъезд, входная группа. Тут есть важный и неочевидный фактор. Если в МКД всё понятно, то в апарт-комплексе по типу МФК в МОП может быть отнесён конгресс-центр или лобби. И расходы на его содержание УК будет делить пропорционально между фактическими на тот момент собственниками.

Экология и инфраструктура. Девелоперы строят в определённой локации апартаменты, хотя выгоднее строить жильё, так как там согласно нормам строить нельзя. Нормы экологии, инсоляции, инфраструктуры и транспорта — обойти всё это для жилья невозможно. А на нежилые помещения это не распространяется.

Самоуправство управляющей компании. В апартаментах может присутствовать УК, которая даже вправе подключить объект к сетям самостоятельно, монополизировать снабжение и повысить цены.

Авторы Нина Важдаева