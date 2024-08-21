Microsoft ограничит доступ компаний РФ к некоторым облачным подпискам 2 сентября
Со 2 сентября компания Microsoft ограничит доступ российским компаниям к некоторым облачным подпискам. Об этом сообщила IT-компания «Софтлайн» со ссылкой на полученное письмо.
«20 августа 2024 года мы, как партнёр, получили уведомление от корпорации Майкрософт об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с 2 сентября 2024 года. Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации", — написала «Софтлайн».
Исключениями при блокировке станут мультинациональные компании (MNC), которые принадлежат или контролируются юридическими лицами за пределами РФ. Ограничения же затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP).
Также IT-компания планирует направить Microsoft письменный запрос и потребовать разъяснений по ряду вопросов. Организация хочет узнать точный перечень продуктов, подлежащих ограничению, сроки доступности данных, хранящихся в облаке и уточнить, какими документами и по каким каналам связи подтвердить принадлежность к MNC. «Софтлайн» также порекомендовала пользователям сохранить данные из облака Microsoft.
О том, что Microsoft собирается останавливать для российских компаний подписки на свои продукты, было объявлено ещё в марте. Ранее американская корпорация из-за введения нового пакета европейских антироссийских санкций начала процедуру отключения корпоративных клиентов из РФ от своих сервисов.
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