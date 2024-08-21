Microsoft ограничит доступ компаний РФ к некоторым облачным подпискам 2 сентября

Со 2 сентября компания Microsoft ограничит доступ российским компаниям к некоторым облачным подпискам. Об этом сообщила IT-компания «Софтлайн» со ссылкой на полученное письмо.

«20 августа 2024 года мы, как партнёр, получили уведомление от корпорации Майкрософт об ограничении доступа к некоторым облачным подпискам с 2 сентября 2024 года. Ограничения касаются всех юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации", — написала «Софтлайн».

Исключениями при блокировке станут мультинациональные компании (MNC), которые принадлежат или контролируются юридическими лицами за пределами РФ. Ограничения же затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP).