Стало известно, как к глобальному сбою Windows причастны власти ЕС

Глобальный сбой в работе техники на базе Windows возник из-за соглашения Microsoft и Еврокомиссии, по которому компания предоставила разработчикам полный доступ к операционной системе. Об этом узнала газета Wall Street Journal.

По данным издания, Windows позволяет разработчикам создавать ПО, взаимодействующее с операционной системой "на очень глубоком уровне". А оградить свою операционную систему от этого фирма не может из-за соглашения с Еврокомиссей.

"Представитель Microsoft заявил, что фирма не может законно оградить свою операционную систему также, как это сделала Apple, из-за соглашения с Еврокомиссей, заключённого после жалобы. В 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у самой Microsoft", — говорится в материале WSJ.