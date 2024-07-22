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22 июля, 16:12

Стало известно, как к глобальному сбою Windows причастны власти ЕС

WSJ: глобальный сбой Windows произошёл из-за соглашения Microsoft с ЕК

Глобальный сбой в работе техники на базе Windows возник из-за соглашения Microsoft и Еврокомиссии, по которому компания предоставила разработчикам полный доступ к операционной системе. Об этом узнала газета Wall Street Journal.

По данным издания, Windows позволяет разработчикам создавать ПО, взаимодействующее с операционной системой "на очень глубоком уровне". А оградить свою операционную систему от этого фирма не может из-за соглашения с Еврокомиссей.

"Представитель Microsoft заявил, что фирма не может законно оградить свою операционную систему также, как это сделала Apple, из-за соглашения с Еврокомиссей, заключённого после жалобы. В 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у самой Microsoft", — говорится в материале WSJ.

Из-за этого, когда происходит ошибка, её результат становится катастрофическим. Тем временем в Apple разработчики приложений не имеют такого глубокого доступа к структуре ОС, поэтому компьютеры этой компании продолжали работать.

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Напомним, утром 19 июля в мире зафиксировали масштабный сбой в работе компьютеров на операционной системе Windows. Это парализовало работу многих банков, операторов связи, различных средств массовой информации и даже аэропортов в разных странах. Стоит отметить, что компания устранила главные причины сбоя в тот же день. Неполадки затронули 8,5 млн устройств с Windows.

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Shutterstock / FOTODOM / Alex Photo Stock

Александра Вишнякова
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