В Microsoft назвали число пострадавших во время сбоя компьютеров

Компания – производитель программного обеспечения Microsoft рассказала, сколько компьютеров затронул глобальный сбой, произошедший 19 июля. Как написали представители организации в своём блоге, этот инцидент повлиял на работу менее 1% устройств, на которых установлена операционная система Windows.

"По нашим текущим оценкам, обновление CrowdStrike затронуло 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% всех компьютеров с Windows. Хотя этот процент был небольшим, широкие экономические и социальные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, обслуживающими множество критически важных служб", — заявили представители Microsoft.