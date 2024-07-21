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20 июля, 23:53

В Microsoft назвали число пострадавших во время сбоя компьютеров

Microsoft: Глобальный сбой 19 июля затронул 8,5 млн компьютеров на базе Windows

Компания – производитель программного обеспечения Microsoft рассказала, сколько компьютеров затронул глобальный сбой, произошедший 19 июля. Как написали представители организации в своём блоге, этот инцидент повлиял на работу менее 1% устройств, на которых установлена операционная система Windows.

"По нашим текущим оценкам, обновление CrowdStrike затронуло 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% всех компьютеров с Windows. Хотя этот процент был небольшим, широкие экономические и социальные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, обслуживающими множество критически важных служб", — заявили представители Microsoft.

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"Крупнейший в истории": В Microsoft высказались о глобальном технологическом сбое

Напомним, утром 19 июля в мире зафиксировали масштабный сбой в работе компьютеров на операционной системе Windows. Это парализовало работу многих банков, операторов связи, различных средств массовой информации и даже аэропортов в разных странах. Стоит отметить, что компания устранила главные причины сбоя в тот же день.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Алексей Соловьёв
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