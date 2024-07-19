В Microsoft заявили об устранении первопричины глобального технологического сбоя
Главная причина произошедшего сегодня масштабного технологического сбоя уже устранена, однако ряд систем Microsoft 365 всё ещё могут испытывать проблемы. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в облачном сервисе корпорации.
"Основная причина устранена, но остаточное воздействие [сбоя] продолжает влиять на некоторые приложения и службы Microsoft 365. Мы принимаем дополнительные меры по смягчению последствий для облегчения ситуации", — сказано в заявлении, размещённом в соцсети X.
Напомним, утром 19 июля сообщалось о массовых сбоях в работе операционной системы Windows. В результате неполадок многим авиакомпаниям, в частности Lufthansa, Scandinavian Airlines, Air France, Jetstar Japan, пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Также сбой повлиял на работу банков и СМИ. По предварительным данным, его причиной стало обновление программного обеспечения поставщика решений в области информационной безопасности. Отметим, что масштабный сбой в Microsoft затронул и информационные системы Олимпиады-2024.
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