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19 июля, 11:47

В Microsoft заявили об устранении первопричины глобального технологического сбоя

Главная причина произошедшего сегодня масштабного технологического сбоя уже устранена, однако ряд систем Microsoft 365 всё ещё могут испытывать проблемы. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в облачном сервисе корпорации.

"Основная причина устранена, но остаточное воздействие [сбоя] продолжает влиять на некоторые приложения и службы Microsoft 365. Мы принимаем дополнительные меры по смягчению последствий для облегчения ситуации", — сказано в заявлении, размещённом в соцсети X.

Windows "лёг" не из-за кибератаки
Windows "лёг" не из-за кибератаки

Напомним, утром 19 июля сообщалось о массовых сбоях в работе операционной системы Windows. В результате неполадок многим авиакомпаниям, в частности Lufthansa, Scandinavian Airlines, Air France, Jetstar Japan, пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Также сбой повлиял на работу банков и СМИ. По предварительным данным, его причиной стало обновление программного обеспечения поставщика решений в области информационной безопасности. Отметим, что масштабный сбой в Microsoft затронул и информационные системы Олимпиады-2024.

Глобальный сбой систем Microsoft: что случилось с банками и самолётами
Глобальный сбой систем Microsoft: что случилось с банками и самолётами
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skorzewiak

Никита Осипов
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