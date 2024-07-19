Масштабный сбой в Microsoft затронул информационные системы Олимпиады-2024
Масштабный сбой в работе продуктов американской IT-корпорации Microsoft, произошедший сегодня, затронул информационные системы организационного комитета Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на заявление комитета.
"Наши специалисты работают над тем, чтобы снизить влияние сбоя на работу. В то же время мы решили задействовать наши планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить выполнение операций", — отмечается в тексте документа.
Ранее Life.ru сообщал о массовых сбоях в работе операционной системы Windows, произошедших 19 июля. В результате неполадок многим авиакомпаниям, в том числе Lufthansa, Scandinavian Airlines, Air France, Jetstar Japan, пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Также сбой повлиял на работу банков и СМИ. По предварительным данным, его причиной стало обновление программного обеспечения поставщика решений в области информационной безопасности.
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