Масштабный сбой в Microsoft затронул информационные системы Олимпиады-2024

Масштабный сбой в работе продуктов американской IT-корпорации Microsoft, произошедший сегодня, затронул информационные системы организационного комитета Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на заявление комитета.

"Наши специалисты работают над тем, чтобы снизить влияние сбоя на работу. В то же время мы решили задействовать наши планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить выполнение операций", — отмечается в тексте документа.