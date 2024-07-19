"Крупнейший в истории": В Microsoft высказались о глобальном технологическом сбое

Глобальный технологический сбой, временно парализовавший работу многих аэропортов и банков по всему миру, стал крупнейшим в истории. Об этом заявил региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант.

"Не думаю, что ещё рано говорить об этом: это будет крупнейшим техническим сбоем в истории", — написал он в социальной сети X.