"Крупнейший в истории": В Microsoft высказались о глобальном технологическом сбое
В Microsoft назвали глобальный технологический сбой крупнейшим в истории
Глобальный технологический сбой, временно парализовавший работу многих аэропортов и банков по всему миру, стал крупнейшим в истории. Об этом заявил региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант.
"Не думаю, что ещё рано говорить об этом: это будет крупнейшим техническим сбоем в истории", — написал он в социальной сети X.
Напомним, утром 19 июля в мире зафиксировали масштабный сбой в работе компьютеров на операционной системе Windows. Это парализовало работу многих банков, операторов связи, СМИ и даже аэропортов в самых разных странах. Например, массово отменяли авиарейсы в США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании и Турции. Причиной оказалось последнее обновление программы от поставщика решений в области информационной безопасности, из-за чего компьютеры начали вечно перезагружаться в "экране смерти". В Microsoft заявили, что первопричина уже устранена.
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