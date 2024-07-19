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19 июля, 12:48

"Крупнейший в истории": В Microsoft высказались о глобальном технологическом сбое

В Microsoft назвали глобальный технологический сбой крупнейшим в истории

Глобальный технологический сбой, временно парализовавший работу многих аэропортов и банков по всему миру, стал крупнейшим в истории. Об этом заявил региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант.

"Не думаю, что ещё рано говорить об этом: это будет крупнейшим техническим сбоем в истории", — написал он в социальной сети X.

Windows "лёг" не из-за кибератаки
Windows "лёг" не из-за кибератаки

Напомним, утром 19 июля в мире зафиксировали масштабный сбой в работе компьютеров на операционной системе Windows. Это парализовало работу многих банков, операторов связи, СМИ и даже аэропортов в самых разных странах. Например, массово отменяли авиарейсы в США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании и Турции. Причиной оказалось последнее обновление программы от поставщика решений в области информационной безопасности, из-за чего компьютеры начали вечно перезагружаться в "экране смерти". В Microsoft заявили, что первопричина уже устранена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Матвей Константинов
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