Маск сообщил, что соцсеть X удалила софт, который "сломал" Windows

Соцсеть X удалила из всех своих систем программное обеспечение (ПО) Crowdstrike, обновление которого привело к масштабному сбою в работе Windows. Об этом сообщил владелец соцсети, американский миллиардер Илон Маск.

"Мы удалили Crowdstrike из всех своих систем, но, к сожалению, многие наши поставщики и логистические компании используют их", — написал он в соцсети Х.