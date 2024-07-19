Маск сообщил, что соцсеть X удалила софт, который "сломал" Windows
Маск: Соцсеть X удалила из своих систем ПО Crowdstrike
Соцсеть X удалила из всех своих систем программное обеспечение (ПО) Crowdstrike, обновление которого привело к масштабному сбою в работе Windows. Об этом сообщил владелец соцсети, американский миллиардер Илон Маск.
"Мы удалили Crowdstrike из всех своих систем, но, к сожалению, многие наши поставщики и логистические компании используют их", — написал он в соцсети Х.
Комментируя глобальный блэкаут Microsoft, Маск назвал его крупнейшим провалом в сфере IТ.
Напомним, утром 19 июля сообщалось о массовых сбоях в работе операционной системы Windows. В результате неполадок многим авиакомпаниям, в частности Lufthansa, Scandinavian Airlines, Air France, Jetstar Japan, пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Кроме того, сбой повлиял на работу банков и СМИ, а также затронул информационные системы Олимпиады-2024. По предварительным данным, всё произошло из-за обновления антивирусного ПО Crowdstrike. Днём 19 июля в Microsoft заявили об устранении первопричины глобального технологического сбоя.
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