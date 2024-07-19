Илон Маск сделал репост мема о глобальном сбое в работе сервисов Microsoft
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск шуткой отреагировал на сегодняшний масштабный сбой в работе продуктов Microsoft, в частности, операционной системы Windows. В своей соцсети X он репостнул мем, посмеявшись над происходящим.
Мем о масштабном сбое в Microsoft, который репостнул Илон Маск. Фото © X / Cb_doge
На фото, опубликованном миллиардером, человек, который олицетворяет X, лежит и курит, глядя на бегающих внизу людей под иконкой Microsoft. Тем самым Маск подчеркнул, что соцсеть продолжила работать, несмотря на неполадки.
"Пока в программах [Microsoft] фиксируется сбой, это приложение продолжает работать", — сказано в подписи к мему.
Напомним, утром 19 июля сообщалось о массовых сбоях в работе операционной системы Windows. В результате неполадок многим авиакомпаниям, в частности Lufthansa, Scandinavian Airlines, Air France, Jetstar Japan, пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Кроме того, сбой повлиял на работу банков и СМИ, а также затронул информационные системы Олимпиады-2024. По предварительным данным, всё произошло из-за обновления программного обеспечения поставщика решений в области информационной безопасности. Днём 19 июля в Microsoft заявили об устранении первопричины глобального технологического сбоя.
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