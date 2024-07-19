Илон Маск сделал репост мема о глобальном сбое в работе сервисов Microsoft

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск шуткой отреагировал на сегодняшний масштабный сбой в работе продуктов Microsoft, в частности, операционной системы Windows. В своей соцсети X он репостнул мем, посмеявшись над происходящим.

Мем о масштабном сбое в Microsoft, который репостнул Илон Маск. Фото © X / Cb_doge

На фото, опубликованном миллиардером, человек, который олицетворяет X, лежит и курит, глядя на бегающих внизу людей под иконкой Microsoft. Тем самым Маск подчеркнул, что соцсеть продолжила работать, несмотря на неполадки.