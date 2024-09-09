Сервис для заметок Notion с 9 сентября стал не доступен в России
Американская платформа для создания заметок и управления базами данных Notion 9 сентября приостановила свою деятельность в России. Об этом сообщается на сайте платформы.
По информации, причиной для этого стали новые меры санкций со стороны США, которые вступят в силу 12 сентября. Согласно новым правилам, американские компании больше не смогут предоставлять IT-услуги клиентам из России.
Напомним, что Notion, запущенный в марте 2016 года, предлагает пользователям возможность создавать заметки, списки и эффективно систематизировать информацию.
Ранее российские пользователи начали терять доступ к облачным сервисам, предоставляемым корпорацией Microsoft. В числе затронутых услуг оказались программы Office 365, Microsoft 365 и платформа Teams.
Unsplash / Paul Hanaoka