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9 сентября, 02:31

Сервис для заметок Notion с 9 сентября стал не доступен в России

Американская платформа для создания заметок и управления базами данных Notion 9 сентября приостановила свою деятельность в России. Об этом сообщается на сайте платформы.

По информации, причиной для этого стали новые меры санкций со стороны США, которые вступят в силу 12 сентября. Согласно новым правилам, американские компании больше не смогут предоставлять IT-услуги клиентам из России.

Напомним, что Notion, запущенный в марте 2016 года, предлагает пользователям возможность создавать заметки, списки и эффективно систематизировать информацию.

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Ранее российские пользователи начали терять доступ к облачным сервисам, предоставляемым корпорацией Microsoft. В числе затронутых услуг оказались программы Office 365, Microsoft 365 и платформа Teams.

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Unsplash / Paul Hanaoka

Артём Гапоненко
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