Сервис для заметок Notion с 9 сентября стал не доступен в России

Американская платформа для создания заметок и управления базами данных Notion 9 сентября приостановила свою деятельность в России. Об этом сообщается на сайте платформы.

По информации, причиной для этого стали новые меры санкций со стороны США, которые вступят в силу 12 сентября. Согласно новым правилам, американские компании больше не смогут предоставлять IT-услуги клиентам из России.

Напомним, что Notion, запущенный в марте 2016 года, предлагает пользователям возможность создавать заметки, списки и эффективно систематизировать информацию.