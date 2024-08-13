Google собрался отключить в России один из своих сервисов

Облачный сервис BigQuery, принадлежащий корпорации Google, будет отключён в России уже 9 сентября. Об этом сообщает компания Softline в Telegram-канале, посвященном отключениям иностранных решений, сославшись на сообщения пользователе сервиса из РФ.

На данный момент, согласно заявлению IT-компании, блокировка затронет лишь хранилище BigQuery. Другие сервисы — Google Workspace и Google Cloud — продолжат работу. Заблокированный сервис работал более 10 лет и предназначался для обработки больших массивов информации. После тотального обновления он превратился в платформу для анализа и обработки данных.