Google собрался отключить в России один из своих сервисов
Softline: Google отключит сервис BigQuery для России с 9 сентября
Облачный сервис BigQuery, принадлежащий корпорации Google, будет отключён в России уже 9 сентября. Об этом сообщает компания Softline в Telegram-канале, посвященном отключениям иностранных решений, сославшись на сообщения пользователе сервиса из РФ.
На данный момент, согласно заявлению IT-компании, блокировка затронет лишь хранилище BigQuery. Другие сервисы — Google Workspace и Google Cloud — продолжат работу. Заблокированный сервис работал более 10 лет и предназначался для обработки больших массивов информации. После тотального обновления он превратился в платформу для анализа и обработки данных.
BigQuery — веб-сервис для интерактивного широкомасштабного анализа больших наборов данных, расположенных в Google Storage.
Ранее Life.ru сообщал о том, что Google окончательно отключил монетизацию российским YouTube-блогерам. Всё это произошло на фоне сильного замедления работы видеохостинга YouTube, который на данный момент не открывается у пользователей России. Недовольные россияне даже начали разрывать договоры с провайдерами из-за возникшей проблемы.
Shutterstock / FOTODOM / VDB Photos