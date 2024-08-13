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13 августа, 16:19

Google собрался отключить в России один из своих сервисов

Softline: Google отключит сервис BigQuery для России с 9 сентября

Облачный сервис BigQuery, принадлежащий корпорации Google, будет отключён в России уже 9 сентября. Об этом сообщает компания Softline в Telegram-канале, посвященном отключениям иностранных решений, сославшись на сообщения пользователе сервиса из РФ.

На данный момент, согласно заявлению IT-компании, блокировка затронет лишь хранилище BigQuery. Другие сервисы — Google Workspace и Google Cloud — продолжат работу. Заблокированный сервис работал более 10 лет и предназначался для обработки больших массивов информации. После тотального обновления он превратился в платформу для анализа и обработки данных.

BigQuery — веб-сервис для интерактивного широкомасштабного анализа больших наборов данных, расположенных в Google Storage.

На фоне проблем с YouTube число установок "VK видео" выросло до 250 тыс. в сутки
На фоне проблем с YouTube число установок "VK видео" выросло до 250 тыс. в сутки

Ранее Life.ru сообщал о том, что Google окончательно отключил монетизацию российским YouTube-блогерам. Всё это произошло на фоне сильного замедления работы видеохостинга YouTube, который на данный момент не открывается у пользователей России. Недовольные россияне даже начали разрывать договоры с провайдерами из-за возникшей проблемы.

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Shutterstock / FOTODOM / VDB Photos

Мария Любицкая
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