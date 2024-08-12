Россияне стали разрывать договоры с провайдерами из-за проблем с YouTube

По данным журналистов, компания "Ростелесеть", в которую входит свыше 200 региональных операторов, написала российским чиновникам письмо, в котором утверждается, что граждане начали массово расторгать договоры после замедления YouTube. Рассылку получили, в частности, министр цифрового развития Максут Шадаев и руководитель Роскомнадзора Андрей Липов. Россияне, как объяснили в ассоциации, винят компании в том, что видеохостинг не работает на домашнем ПК, у абонентов же мобильной связи всё по-прежнему загружается. Поэтому пользователи считают, что виноват домашний провайдер и разрывают с ним договор. "Ассоциация малых операторов", в которую входит более 120 компаний, отправила в Минцифры и Роскомнадзор аналогичное письмо.