Россияне стали разрывать договоры с провайдерами из-за проблем с YouTube
"Коммерсант": Россияне стали разрывать договоры с провайдерами из-за YouTube
Россияне начали массово отказываться от услуг интернет-провайдеров из-за проблем в работе видеохостинга YouTube. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
По данным журналистов, компания "Ростелесеть", в которую входит свыше 200 региональных операторов, написала российским чиновникам письмо, в котором утверждается, что граждане начали массово расторгать договоры после замедления YouTube. Рассылку получили, в частности, министр цифрового развития Максут Шадаев и руководитель Роскомнадзора Андрей Липов. Россияне, как объяснили в ассоциации, винят компании в том, что видеохостинг не работает на домашнем ПК, у абонентов же мобильной связи всё по-прежнему загружается. Поэтому пользователи считают, что виноват домашний провайдер и разрывают с ним договор. "Ассоциация малых операторов", в которую входит более 120 компаний, отправила в Минцифры и Роскомнадзор аналогичное письмо.
В "Ростелесети" добавили, что из-за отсутствия официальных заявлений операторы попросту не могут объяснить гражданам причины проблем с YouTube. Ассоциация попросила Минцифры и Роскомнадзор опубликовать разъяснение на этот счёт.
Недавно в Госдуме заявили о желании замедлить скорость работы YouTube в России. Уже 1 августа пользователи пожаловались на массовые перебои в работе YouTube. Позже зрители заметили, что сервис стал медленнее на 70%.
ТАСС / Zuma